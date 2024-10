Ilgiorno.it - Rombo di Tuono 2024 al Brixia Forum: il mondo Custom si mette in mostra

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Brescia, 18 ottobre– Il conto alla rovescia, scandito dai giri del motore, è ormai arrivato alla conclusione. Tutto è pronto alla Fiera di Brescia per il weekend deldi, che quest'anno celebra l’edizione numero 20. I dati Concerti e parate La fiera Come arrivare e prezzi I dati Lo storico evento indoor dedicato al, alle motociclette e alle auto classiche Made in Usa accende le luci deldomani, sabato 19 ottobre, dalle 9.30 alle 20, mentre domenica 20 l'orario è dalle 9 alle 19. Raduno, fiera, bike show, nell'allegria di un mega-party per appassionati:diha conquistato il cuore di migliaia di motociclisti per la sua formula, nata dalla passione autentica e dalla coerenza di un pugno di amici biker.