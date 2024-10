Ricerca, Conte (UniPd): “Per idee innovative dei giovani difficile trovare i fondi” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il professore di oncologia dell’università di Padova in occasione della premiazione, a Milano, dei vincitori della 13esima edizione di Fellowship Program e Community Award Program “Tutti siamo convinti dell’importanza della Ricerca e dell’innovazione, ma siamo meno consapevoli di quanto sia difficile per un giovane iniziare un percorso di Ricerca. È molto più facile per una Sbircialanotizia.it - Ricerca, Conte (UniPd): “Per idee innovative dei giovani difficile trovare i fondi” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il professore di oncologia dell’università di Padova in occasione della premiazione, a Milano, dei vincitori della 13esima edizione di Fellowship Program e Community Award Program “Tutti siamo convinti dell’importanza dellae dell’innovazione, ma siamo meno consapevoli di quanto siaper un giovane iniziare un percorso di. È molto più facile per una

Ricerca - infettivologo Madeddu : “Il Fellowship Program è un esempio virtuoso di collaborazione” - È un esempio virtuoso di collaborazione tra l'azienda farmaceutica privata, le università e gli ospedali pubblici, […]. Il ricercatore premiato Bandi Gilead Sciences, ‘il progetto valuta i disturbi correlati a qualità di vita pazienti con Hiv’ Il Fellowship Program di Gilead, “con più di una decade di storia, ha permesso di supportare la ricerca scientifica italiana. (Sbircialanotizia.it)

Ricerca - infettivologo Madeddu : "Il Fellowship Program è un esempio virtuoso di collaborazione" - Roma, 17 ott. Sappiamo che vi è la possibilità che questi disturbi provochino una riduzione dell'aderenza” alla terapia “portando a un rischio di fallimento dei trattamenti. . Sono le parole di Giordano Madeddu, professore associato di malattie infettive all'università di Sassari, tra i vincitori del Fellowship Program, all'evento di premiazione, oggi a Milano, della 13esima edizione dei Bandi ... (Liberoquotidiano.it)

