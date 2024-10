Quali sono le strade più pericolose d’Italia (e d’Europa) (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ottobre 2024 - Ma Quali sono le strade più pericolose d’Italia? La risposta può sorprendere ma se incrociamo gli studi più autorevoli non ci sono dubbi: in cima alla classifica troviamo le strade extraurbane, non le autostrade. L’indagine europea L’ultima indagine dell’European transport safety council - Etsc, organizzazione indipendente - ha stabilito che nel 2022 più di 10.000 persone sono rimaste uccise nelle strade extraurbane della UE, un numero che corrisponde ad oltre la metà di tutte le vittime delle strade. Il 56% dei morti si è verificato su auto, le vittime erano al volante o passeggeri, il 9% erano pedoni, l’8% ciclisti, il 20% motociclisti. In Italia su questa viabilità si è concentrato il 48,5% del totale delle vittime nel 2022. Cosa occorre fare Ecco alcune raccomandazioni del Consiglio europeo per la sicurezza dei trasporti. Quotidiano.net - Quali sono le strade più pericolose d’Italia (e d’Europa) Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ottobre 2024 - Malepiù? La risposta può sorprendere ma se incrociamo gli studi più autorevoli non cidubbi: in cima alla classifica troviamo leextraurbane, non le auto. L’indagine europea L’ultima indagine dell’European transport safety council - Etsc, organizzazione indipendente - ha stabilito che nel 2022 più di 10.000 personerimaste uccise nelleextraurbane della UE, un numero che corrisponde ad oltre la metà di tutte le vittime delle. Il 56% dei morti si è verificato su auto, le vittime erano al volante o passeggeri, il 9% erano pedoni, l’8% ciclisti, il 20% motociclisti. In Italia su questa viabilità si è concentrato il 48,5% del totale delle vittime nel 2022. Cosa occorre fare Ecco alcune raccomandazioni del Consiglio europeo per la sicurezza dei trasporti.

