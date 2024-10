Processo Open Arms, scorta alla pm Giorgia Righi e la difesa di Salvini: “La nave poteva andare in Spagna” (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Open Arms ha avuto innumerevoli possibilità di fare sbarcare i migranti ma ha opposto innumerevoli, innumerevoli, innumerevoli rifiuti. Ha scelto di bighellonare anziché andare nel suo Stato di bandiera”. Ha iniziato così la sua arringa difensiva di Salvini dell’avvocata Giulia Bongiorno nel Processo Open Arms. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per non aver fatto sbarcare i 147 migranti a bordo della nave della Ong spagnola Open Arms nell’agosto del 2019. La richiesta della procura di Palermo è una condanna a sei anni. “Si contesta al ministro Salvini il reato di sequestro di persone per avere tenuto dei migranti a bordo, dal 14 al 19 agosto 2019, al contempo si considera legittimo che Open Arms abbia tenuto a bordo gli stessi migranti dal primo al 14 agosto. Metropolitanmagazine.it - Processo Open Arms, scorta alla pm Giorgia Righi e la difesa di Salvini: “La nave poteva andare in Spagna” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “ha avuto innumerevoli possibilità di fare sbarcare i migranti ma ha opposto innumerevoli, innumerevoli, innumerevoli rifiuti. Ha scelto di bighellonare anzichénel suo Stato di bandiera”. Ha iniziato così la sua arringa difensiva didell’avvocata Giulia Bongiorno nel. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteoè imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per non aver fatto sbarcare i 147 migranti a bordo delladella Ong spagnolanell’agosto del 2019. La richiesta della procura di Palermo è una condanna a sei anni. “Si contesta al ministroil reato di sequestro di persone per avere tenuto dei migranti a bordo, dal 14 al 19 agosto 2019, al contempo si considera legittimo cheabbia tenuto a bordo gli stessi migranti dal primo al 14 agosto.

