Gaeta.it - Prato lancia la quarta edizione di Tipo: inizia il turismo industriale

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il progettoha avviato la sua, destinata a durare fino a marzo 2025. Questo evento mira a promuovere il patrimoniodella regione, trasformandolo in un’opportunità turistica innovativa. L’tiva offre ai visitatori la possibilità di comprendere le radici storiche della città, le sue attuali trasformazioni e le direzioni future che sta prendendo. Il percorso turisto-culturale diinvita a scoprire la “Toscana che non ti aspetti”, un’area ricca di storia e attitudini moderne. L’importanza delè progettato per mettere in risalto il patrimoniodi, da sempre sinonimo di innovazione nel settore tessile. Il distretto diè famoso per le sue fabbriche storiche, che raccontano storie di lavoro e creatività artigianale.