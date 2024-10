Ilgiorno.it - Omicidio Laura Ziliani, l’appello disperato: “Una casa per la figlia Lucia, non ha aveva i soldi neanche per il funerale”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Unaper. Un aiuto per lasecondogenita di. Ci sono momenti di commozione durante l’intervento dell’avvocato Piergiorgio Vittorini, legale di parte civile perZani. “Una persona fragile che non ha pretese di vendetta, ma che ha capito che non c’è più sua madre perché le sorelle l’hanno uccisa. Una ragazza che non ha avuto più iper pagare la badante e neppure per ildi sua madre”. Unaper, è la richiesta del legale. “In primo gradomo chiesto il sequestro di alcuni beni in comproprietà trae le due sorelle. Ci è stato risposto che la provvisionale riconosciuta copriva le necessità di. Ma è come avere in mano una cambiale. Con quella provvisionale non possiamo soddisfare le necessità più elementari di, anche delle cose di cui ha bisogno per la sua igiene di donna”.