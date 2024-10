“Non è stato un incidente”. Morte Liam Payne, cosa dice il rapporto della polizia argentina (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il giorno dopo la Morte di Liam Payne, l’ex cantante degli One Direction, il dolore è ancora più forte e consapevole. Tra migliaia di messaggi arrivati da tutto il mondo arriva anche il rapporto della polizia argentina che cerca di ricostruire le ragioni che hanno portato alla Morte del cantante mettendo nero su bianco un punto: “Non è stato un incidente”. >> “Sonia, ma che stai facendo!”. E arriva la sgridata di Paolo Bonolis: ha visto tutto a Ballando con le Stelle Si legge come: “La stanza era in totale disordine, con vari oggetti rotti, il televisore esploso, fogli di alluminio, cera di candele e lattine e diverse risme di medicinali tra cui clonazepam, energizzanti e farmaci da banco. Gli inquirenti argentini stanno interrogando due donne che si trovavano nella stanza d’albergo di Liam Payne poco prima della sua fatale caduta dal balcone mercoledì sera”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il giorno dopo ladi, l’ex cantante degli One Direction, il dolore è ancora più forte e consapevole. Tra migliaia di messaggi arrivati da tutto il mondo arriva anche ilche cerca di ricostruire le ragioni che hanno portato alladel cantante mettendo nero su bianco un punto: “Non èun”. >> “Sonia, ma che stai facendo!”. E arriva la sgridata di Paolo Bonolis: ha visto tutto a Ballando con le Stelle Si legge come: “La stanza era in totale disordine, con vari oggetti rotti, il televisore esploso, fogli di alluminio, cera di candele e lattine e diverse risme di medicinali tra cui clonazepam, energizzanti e farmaci da banco. Gli inquirenti argentini stanno interrogando due donne che si trovavano nella stanza d’albergo dipoco primasua fatale caduta dal balcone mercoledì sera”.

Morte Liam Payne - fan si riuniscono a Buenos Aires per ricordare l’ex One Direction - I fan di Liam Payne in lutto si sono riuniti per lasciare biglietti, accendere candele e trovare conforto cantando insieme le sue canzoni nel centro di Buenos Aires, dove l’ex cantante degli One Direction è morto giovedì a 31 anni, cadendo dal terzo piano di un albergo. La sua scomparsa ha scosso il mondo intero, molti i messaggi di cordoglio di colleghi e celebrità. (Lapresse.it)

Liam Payne - cosa è accaduto davvero? Emergono i dettagli della tragica morte della star - «Ha esagerato con la droga e l’alcol. Poi sono passati alcuni minuti e abbiamo visto una tenda rossa nel cortile interno dell’hotel». Una impiegata di in un ufficio adiacente all’hotel ha dichiarato tre minuti dopo di aver sentito una sirena e di essere «scesa per vedere cosa stava succedendo». Cominciano a emergere dettagli sulla sua tragica morte. (361magazine.com)

One Direction - gli ex membri della boyband rompono il silenzio dopo la morte di Liam Payne - Per il momento, prendiamo il tempo per elaborare il lutto e la perdita del nostro fratello, che abbiamo amato con tutto il cuore…I ricordi che abbiamo condividiso con lui saranno apprezzati per sempre. Per adesso i nostri pensieri sono per la sua famiglia, i suoi amici, ed i fan che l’hanno amato al nostro fianco. (Metropolitanmagazine.it)