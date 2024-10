Oasport.it - MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Australia 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)si terranno a Phillip Island lee ladel Gran Premio d’, valevole come diciassettesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale. Prosegue l’estenuante braccio di ferro per il titolo iridato tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, separati da 10 punti in favore dello spagnolo nella classifica generale del campionato. Martinator ha avuto il merito di limitare i danni a Motegi, portando a casa piazzamenti preziosi in un weekend complicato (a causa della caduta in Q2) e complessivamente favorevole a Pecco. Il torinese del team ufficiale Ducati, grazie alla doppietta in Giappone, si è avvicinato a -10 dalla vetta del Mondiale in vista degli ultimi quattro appuntamenti dell’anno. Distacco ormai troppo elevato per Enea Bastianini e Marc Marquez, lontani rispettivamente 79 e 81 punti dal leader Martin e quindi fuori dai giochi in chiave iridata.