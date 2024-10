Ilfattoquotidiano.it - “Migliaia di documenti da Figliuolo”: polemica sulla candidata del centrodestra in Emilia Romagna. Lei si difende: “Verbale scritto male”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) “Apre la riunione la sig.ra Elena Ugolini () comunica che il Gen.e il T.Col. Martella le hanno mandatodi, così come è riuscita ad avere accesso a tantianche della Regione, per cui è disponibile a metterli a disposizione in caso di richiesta”. La scrittura è quella fredda di unriassuntivo ma nasconde una circostanza controversa. Il commissario del governo alla ricostruzione in, che finora non si è reso certo popolare nelle zone alluvionate per un ritmo a spron battuto, che si riserva un rapporto diretto con ladelalle Regionali? Il minimo che potesse succedere, quindi, è che il Partito democratico saltassesedia e chiedesse conto alla stessa Ugolini e al governo.