L’Inter anti Roma prende vita: tre ballottaggi. Probabile formazione (Di venerdì 18 ottobre 2024) Due giorni alla trasferta delL’Inter sul campo della Roma. Inzaghi sta decidendo la formazione da mandare in campo e ha ancora tre ballottaggi da sciogliere. La Probabile formazione dei nerazzurri. ballottaggi – antivigilia di Roma-Inter, partitissima dell’ottava giornata di Serie A. I nerazzurri vanno a caccia del quarto successo consecutivo dopo quelli contro Udinese, Stella Rossa e Torino prima della sosta. Tra oggi e domani, riferiscono i colleghi di Sport Mediaset, Simone Inzaghi farà le prove definitive in merito all’undici di partenza che si vedrà domenica sera allo stadio Olimpico. Il tecnico, elogiato recentemente dal collega Cesc Fabregas e al contempo tirato in ballo anche dal suo ex presidente alla Lazio Claudio Lotito, deve però sciogliere ancora qualche dubbio. Tre in particolare i ballottaggi ancora in corso ad Appiano Gentile. Inter-news.it - L’Inter anti Roma prende vita: tre ballottaggi. Probabile formazione Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Due giorni alla trasferta delsul campo della. Inzaghi sta decidendo lada mandare in campo e ha ancora treda sciogliere. Ladei nerazzurri.vigilia di-Inter, partitissima dell’ottava giornata di Serie A. I nerazzurri vanno a caccia del quarto successo consecutivo dopo quelli contro Udinese, Stella Rossa e Torino prima della sosta. Tra oggi e domani, riferiscono i colleghi di Sport Mediaset, Simone Inzaghi farà le prove definitive in merito all’undici di partenza che si vedrà domenica sera allo stadio Olimpico. Il tecnico, elogiato recentemente dal collega Cesc Fabregas e al contempo tirato in ballo anche dal suo ex presidente alla Lazio Claudio Lotito, deve però sciogliere ancora qualche dubbio. Tre in particolare iancora in corso ad Appiano Gentile.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma-Inter - primi allenamenti (al completo) dopo la sosta : i dubbi di formazione - Inter a lavoro ad Appiano Gentile. Sarà uno degli ultimi dubbi che Inzaghi risolverà tra oggi e domani durante le prove di formazione. In difesa, Benjamin Pavard sembra attualmente in vantaggio su Yann Aurel Bisseck per una maglia da titolare. In difesa, davanti a Yann Sommer, i titolari saranno Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, ormai colonne portanti della retroguardia interista. (Inter-news.it)

Roma-Inter - la probabile formazione di Inzaghi : ‘mezza’ sorpresa – CdS - Per il resto, avanti con l’undici tipo: Benjamin Pavard al posto di Yann Aurel Bisseck. Oggi saranno ovviamente riaggregati. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Ieri ad Appiano Gentile primo allenamento con tutto il gruppo per Inzaghi, fatta eccezione per Lautaro Martinez e Mehdi Taremi, che hanno fatto lavoro di scarico. (Inter-news.it)

Roma-Inter - sulla probabile formazione di Juric pesa un grande dubbio! - A quest’ultima sfida, che prevede una trasferta all’Olimpico per la squadra di Simone Inzaghi, mancano solo due giorni. Ecco di cosa si tratta e quale dovrebbe essere l’undici titolare giallorosso di domenica sera. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. (Inter-news.it)