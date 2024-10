Libano, Meloni a colloquio col premier Mikati: “Rafforzare Unifil e truppe nazionale” (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Considero inaccettabile attaccare l'Unifil e chiedo, ancora una volta, che tutte le parti facciano ogni sforzo per garantire in ogni momento la sicurezza dei soldati" ha dichiarato il premier a seguito dell'incontro col premier Mikati in Libano L'articolo Libano, Meloni a colloquio col premier Mikati: “Rafforzare Unifil e truppe nazionale” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Libano, Meloni a colloquio col premier Mikati: “Rafforzare Unifil e truppe nazionale” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Considero inaccettabile attaccare l'e chiedo, ancora una volta, che tutte le parti facciano ogni sforzo per garantire in ogni momento la sicurezza dei soldati" ha dichiarato ila seguito dell'incontro colinL'articolocol: “” proviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande attesa in Libano per l’arrivo di Meloni domani a Beirut. Incontrerà il premier Mikati - Domani mattina, direttamente da Bruxelles, volerà in Medio Oriente per una trasferta che aveva già annunciato martedì nel corso dell’informativa alle Camere in vista del Consiglio europeo. Incontrerà il premier Mikati sembra essere il primo su Secolo d'Italia. 200 soldati italiani impegnati nella missione Unifil, oggetto degli attacchi di Israele, ma anche per come Benjamin Netanyahu sta ... (Secoloditalia.it)

Premier libanese Mikati annulla viaggio a NY per 79esima Assemblea generale Onu : ''Priorità fermare massacri di Israele'' - Motivando la sua decisione, il primo ministro libanese ha detto che "nessuna priorità al momento è più a . Il Premier libanese Najib Mikati annulla il suo viaggio a New York previsto per la 79esima Assemblea generale dell’Onu, dove era anche in programma un suo discorso martedì prossimo, 24 settembre. (Ilgiornaleditalia.it)