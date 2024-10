La Promessa, anticipazioni 19 ottobre: Cruz si scaglia contro Alonso, Salvador e Maria non possono sposarsi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nuove anticipazioni della soap spagnola che torna domani alle 19:40 circa: la serie va in onda dal lunedì alla domenica nella fascia preserale di Rete 4 Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 sabato 19 ottobre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Lope e Vera organizzano un picnic . La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. anticipazioni de La Promessa, Salvador e Maria: il sogno di matrimonio infranto dai marchesi Don Alonso si scaglia contro Cruz per Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 19 ottobre: Cruz si scaglia contro Alonso, Salvador e Maria non possono sposarsi Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nuovedella soap spagnola che torna domani alle 19:40 circa: la serie va in onda dal lunedì alla domenica nella fascia preserale di Rete 4 Il prossimo episodio de Laandrà in onda su Rete 4 sabato 19alle 19:40. Ecco un'anteprima delledella puntata: Lope e Vera organizzano un picnic . La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.de La: il sogno di matrimonio infranto dai marchesi Donsiper

