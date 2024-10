Intervista ad Andrea Segre su Berlinguer. La grande ambizione alla Festa del Cinema di Roma 2024 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dichiarazione rilasciate da Andrea Segre durante la conferenza stampa di presentazione del suo film Berlinguer. La grande ambizione Source Locchiodelcineasta.com - Intervista ad Andrea Segre su Berlinguer. La grande ambizione alla Festa del Cinema di Roma 2024 Leggi tutta la notizia su Locchiodelcineasta.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dichiarazione rilasciate dadurante la conferenza stampa di presentazione del suo film. LaSource

Berlinguer – La grande ambizione : recensione del film di Andrea Segre #RFF19 - Mostra poi come la sua visione politica, condivisa con Aldo Moro per dar vita al compromesso storico, venga pagata a caro prezzo fin da subito. Il film racconta la determinazione e la fatica del segretario per affermare la possibilità di una via democratica al socialismo, distaccandosi dall’influenza sovietica e dalle sue derive autoritarie. (Cinefilos.it)

VIDEO | Berlinguer sul red carpet della Festa del cinema di Roma grazie al film di Andrea Segre - “Ho imparato innanzitutto che oltre a Berlinguer c’erano tante persone sedute quei tavoli animate dal grande contributo che volevano portare nella nostra società ”. Elio Germano è Enrico Berlinguer nel film di apertura della 19esima edizione della festa del Cinema di Roma. "Berlinguer - La... (Romatoday.it)