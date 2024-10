Calcioweb.eu - Inchiesta ultras, Calhanoglu interrogato: “l’Inter non voleva che… ” Cosa rischia adesso il centrocampista

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nell’“Doppia Curva”, che ha azzerato i vertici della tifoseria sia della Nord che della Sud,è il terzo interista ad esseredalla Procura come persona informata sui fatti. Ilturco è stato ascoltato per i suoi contatti con il capoMarco Ferdico. Infatti, dalcettazione di una conversazione tra lo stesso Ferdico e Marco Materazzi, è emerso che il nerazzuro avrebbe sentito l’nell’ambito della questione biglietti per la finale di Champions League, e si sarebbe schierato dalla parte dei tifosi.nonostante le raccomandazioni del club di evitare di avere contatti con gli ultrà, avrebbe avuto qualche incontro anche per ricambiare gli attestati di solidarietà ricevuti quando all’epoca del terremoto nel suo Paese, nel 2023, è apparso sugli spalti uno striscione con scritto “vicini a Siria e Turchia.