In un mondo che è un casino i venticinquenni tutto sommato se la stanno cavando bene

Ho avuto venticinque anni esattamente dieci anni fa. Era il 2014, un anno che in tempi record sarebbe diventato il simbolo della nostalgia Gen Z, la generazione successiva alla mia, quella che oggi ha venticinque anni. «Mi manca Tumblr, la prima stagione di True Detective, 1989 di Taylor Swift, la line up del Primavera Sound, Facebook sembrava ancora un social network e Instagram non era pieno di inserzioni a pagamento e profili finti. Perché non possiamo tornare indietro?», si legge su Reddit, tra decine e decine di commenti simili, mentre su TikTok si moltiplicano i reel accompagnati dall'hashtag #2014nostalgia nei quali gli outfit o le estetiche dell'epoca ottengono milioni di visualizzazioni. È curioso. Quando avevo venticinque anni, nel 2014, ricordo nitidamente che rimpiangevamo il 2013.

