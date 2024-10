Quifinanza.it - Il giudizio di S&P sul rating dell’Italia è confermato, BBB con outlook stabile

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il primointernazionale sulla manovra finanziaria del governo di Giorgia Meloni è arrivato. L’importante società diStandard & Poor’s hai suoi giudizi sullo stato del debito pubblico italiano. I titoli di Stato del nostro Paese rimangono a BBB con. Si attende a breve una decisione simile da parte di Fitch. Si tratta dei primi di una serie di report sulla situazione debitoria del nostro Paese tra ottobre e novembre. Le aspettative dei mercati sono quindi sostanzialmente state rispettate. Le due società avevano infatti scelto per il debito italiano unBBB, due livelli sopra i titoli di Stato in cui è sconsigliato investire, con un, quindi una prospettiva per il prossimo futuro,, già ad aprile.