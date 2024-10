"I sospetti generano minacce". Open Arms, Anm a gamba tesa? La durissima replica della Lega (Di venerdì 18 ottobre 2024) Oggi, venerdì 18 ottobre, è il giorno dell'arringa difensiva di Giulia Bongiorno, l'avvocato che difende Matteo Salvini nel processo Open Arms, dove il leghista rischia una condanna a sei anni di carcere. Un arringa durissima, quella della Bongiorno, che ha mostrato all'aula le ragioni per le quali è lecito ritenere che quello in atto sia un processo politico, l'obiettivo colpire il leader del Carroccio e vicepremier, ministro dell'Interno all'epoca dei fatti contestati. Una giornata attesissima, tanto che tutto lo stato maggiore della Lega era a Palermo, a supporto del leader. Tutti stretti attorno a Salvini, impegnato nella più difficile delle battaglie. E proprio in questa attesissima giornata, ecco l'intervento a gamba tesa dell'Anm, per bocca del presidente, Giuseppe Santalucia. Liberoquotidiano.it - "I sospetti generano minacce". Open Arms, Anm a gamba tesa? La durissima replica della Lega Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Oggi, venerdì 18 ottobre, è il giorno dell'arringa difensiva di Giulia Bongiorno, l'avvocato che difende Matteo Salvini nel processo, dove il leghista rischia una condanna a sei anni di carcere. Un arringa, quellaBongiorno, che ha mostrato all'aula le ragioni per le quali è lecito ritenere che quello in atto sia un processo politico, l'obiettivo colpire il leader del Carroccio e vicepremier, ministro dell'Interno all'epoca dei fatti contestati. Una giornata attesissima, tanto che tutto lo stato maggioreera a Palermo, a supporto del leader. Tutti stretti attorno a Salvini, impegnato nella più difficile delle battaglie. E proprio in questa attesissima giornata, ecco l'intervento adell'Anm, per bocca del presidente, Giuseppe Santalucia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Open Arms : Bongiorno - chiedo assoluzione per Salvini perché fatto non sussiste - (LaPresse) – “Questa è stata la battaglia di Salvini sui diritti che sono diversi dalle pretese. Processo che vede imputato Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per aver impedito lo sbarco di 147 migranti nell’agosto del 2019 quando era ministro dell’Interno. Lo dice l’avvocata Giulia Bongiorno nell’arringa al processo Open Arms che si sta celebrando nell’aula bunker ... (Lapresse.it)

L'Anm e la scorta alla Pm di Open Arms. Santalucia : "E' l'effetto di un clima di tensione mediatica" - Non posso che appellarmi. Operazioni che creano intorno al processo un’aurea di sospetto possono produrre questo tipo di effetti : attacco alle persone, quindi dei magistrati, con violenze e minacce verbali. . I processi devono svolgersi nel clima di maggiore serenità possibile a beneficio di tutti. (Gazzettadelsud.it)

Open Arms - l'arringa di Giulia Bongiorno : "L'Italia si è messa in ginocchio" - « In sole due ore ben 9 persone vennero fatte scendere dalla Open Arms sostenendo di vivere condizioni di stress o di essere incompatibili con altri migranti, senza bisogno di attestare problemi di salute. . . E questo perchè la Guardia Costiera italiana aveva aperto un canale perchè voleva aiutare i profughi e chiunque non si adattasse alla vita sulla nave, indipendentemente da problemi di ... (Gazzettadelsud.it)