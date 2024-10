I sogni infranti della generazione infelice (Di venerdì 18 ottobre 2024) Come spiegava Domenico De Masi in uno dei suoi ultimi saggi, «non c’è progresso senza felicità e non si può essere felici in un mondo segnato dalla distribuzione iniqua della ricchezza, del lavoro, del potere, del sapere, delle opportunità e delle tutele». Non a caso, aggiungeva, «questo è l’esito raggiunto da una politica economica che ha come base l’egoismo, come metodo la concorrenza e come obiettivo l’infelicità». Il saggio s’intitola “La felicità negata” (Einaudi) e nella prima parte contrappone le teorie della Scuola di Francoforte e quelle della Scuola di Vienna, l’interpretazione avanzata del marxismo e il neo-liberismo che si è, purtroppo, rivelato egemone nella seconda metà del Novecento, anche grazie all’attribuzione di alcuni discutibili premi Nobel per l’Economia. Ebbene, De Masi, da par suo, aveva colto il dramma delle nuove generazioni. Tpi.it - I sogni infranti della generazione infelice Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Come spiegava Domenico De Masi in uno dei suoi ultimi saggi, «non c’è progresso senza felicità e non si può essere felici in un mondo segnato dalla distribuzione iniquaricchezza, del lavoro, del potere, del sapere, delle opportunità e delle tutele». Non a caso, aggiungeva, «questo è l’esito raggiunto da una politica economica che ha come base l’egoismo, come metodo la concorrenza e come obiettivo l’infelicità». Il saggio s’intitola “La felicità negata” (Einaudi) e nella prima parte contrappone le teorieScuola di Francoforte e quelleScuola di Vienna, l’interpretazione avanzata del marxismo e il neo-liberismo che si è, purtroppo, rivelato egemone nella seconda metà del Novecento, anche grazie all’attribuzione di alcuni discutibili premi Nobel per l’Economia. Ebbene, De Masi, da par suo, aveva colto il dramma delle nuove generazioni.

