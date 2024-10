Movieplayer.it - I nipoti dei fiori, recensione: un confronto generazionale, tra comuni di hippie e (troppa?) libertà

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Aureliano Amedei firma la regia del documentario presentato nella sezione Special Screenings della Festa del Cinema di Roma. Un racconto corale in cui i bambini di ieri si confrontano e ripercorrono l'infanzia che li ha trasformati negli adulti di oggi. Arriva un punto nella vita di ognuno di noi in cui bisogna fare i conti con la propria infanzia e i propri genitori, spesso in relazione al proprio modo di essere madre o padre. Ma ci sono infanzie forse più particolari di altre, meno conformi, "normali". Come quelle raccontate da Aureliano Amedei ne Idei, un racconto autobiografico sotto forma di documentario che il regista di 20 sigarette ha presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Special Screenings. Uno sguardo volto al passato, agli anni Settanta, quando era un bambino che viaggiava in giro per il