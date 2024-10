Hit Parade, Night Skinny sbanca negli album e singoli (Di venerdì 18 ottobre 2024) Fa il pieno il nuovo disco Containers di Night Skinny (Island-Universal Music) che esordisce al primo posto della classifica Fimi/Gfk Italia degli album più venduti della settimana dall'11 al 17 ottobre. Pubblicato l'11 ottobre, è il settimo album in studio del producer e dj The Night Skinny, pseudonimo di Luca Pace, molisano classe 1983. L'artista piazza ben quattro new entry anche nella classifica dei singoli con Entro nel posto, Trema, Solo Dio lo sa e Nella Trap che vede collaborazioni, tra gli altri, con Tony Effe, Geolier, Tedua e Shiva. Al secondo posto della Hit Parade dei dischi più venduti della settimana tiene Lazza con Locura (disponbile dal 20 settembre per Island Records), completa il podio la regina dell'estate Anna con Vera Baddie (Emi). Al quarto posto sale Shiva con Milano Angels e recupera tre posizioni, dall'ottava alla quinta, Geolier con Dio lo sa. Quotidiano.net - Hit Parade, Night Skinny sbanca negli album e singoli Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Fa il pieno il nuovo disco Containers di(Island-Universal Music) che esordisce al primo posto della classifica Fimi/Gfk Italia deglipiù venduti della settimana dall'11 al 17 ottobre. Pubblicato l'11 ottobre, è il settimoin studio del producer e dj The, pseudonimo di Luca Pace, molisano classe 1983. L'artista piazza ben quattro new entry anche nella classifica deicon Entro nel posto, Trema, Solo Dio lo sa e Nella Trap che vede collaborazioni, tra gli altri, con Tony Effe, Geolier, Tedua e Shiva. Al secondo posto della Hitdei dischi più venduti della settimana tiene Lazza con Locura (disponbile dal 20 settembre per Island Records), completa il podio la regina dell'estate Anna con Vera Baddie (Emi). Al quarto posto sale Shiva con Milano Angels e recupera tre posizioni, dall'ottava alla quinta, Geolier con Dio lo sa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“The Princess of the Night” - nuovo album di Vanessa Tagliabue Yorke - Per recuperare la valenza culturale di un disco Vanessa come ultimo brano descrive come è avvenuta la registrazione e indica tutti coloro che hanno partecipato e che l’hanno resa possibile. it. 12 sono i brani che compongono l’album di cui ben 8 portano la firma di Vanessa Tagliabue, mentre le rivisitazioni dei 3 brani Ellingtoniani e di La Conga de Media Noche del compositore e pianista ... (Ildenaro.it)