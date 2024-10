Guardiola: "Una parte di me ha già lasciato il Manchester City. Il club sarà pronto" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pep Guardiola torna a parlare del suo futuro. Alla vigilia del match di Premier League contro il Wolverhampton, il tecnico del Manchester City, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Peptorna a parlare del suo futuro. Alla vigilia del match di Premier League contro il Wolverhampton, il tecnico del

Manchester City - Guardiola : “Non ho ancora deciso il mio futuro” - Mi hanno dato tempo di decidere e non creerò problemi alla società sulla mia eventuale firma. . La mia unica priorità ora è la partita con il Wolverhampton. Devo ancora decidere il mio futuro, ma quando saprò qualcosa di più informerò la stampa. “Ad oggi sono l’allenatore del Manchester City. Queste le parole di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, alla vigilia della sfida contro il ... (Sportface.it)

Guardian : il Manchester City valuta Ruben Amorim in caso di addio Guardiola - The post Guardian: il Manchester City valuta Ruben Amorim in caso di addio Guardiola appeared first on SportFace. Inoltre, Ruben Amorim è un nome che da tempo è in orbita Premier League poiché in estate è stato sondato dal Liverpool (che poi ha scelto Slot) ma anche dal West Ham (salvo poi tirarsi indietro lui stesso). (Sportface.it)

Il Manchester City pensa già all'erede di Guardiola : c'è un nome forte dal Portogallo - Il nuovo Manchester City sta nascendo oggi. Dopo l`annuncio ufficiale del prossimo direttore sportivo, il portoghese Hugo Viana che prenderà... (Calciomercato.com)