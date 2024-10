Grande successo nella Casa della Pallamano per il torneo delle scuole medie Mezzanotte e Ortiz. Adesso Festa dello Sport nel convitto G.B. Vico (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una giornata assai educativa all'insegna dei sani valori dello Sport. Si è svolto nella mattinata di oggi - venerdì 18 settembre - l’ormai tradizionale appuntamento con il torneo di Pallamano delle scuole secondarie di primo grado “Giuseppe Mezzanotte” e “Ramiro Ortiz” della città di Chieti Chietitoday.it - Grande successo nella Casa della Pallamano per il torneo delle scuole medie Mezzanotte e Ortiz. Adesso Festa dello Sport nel convitto G.B. Vico Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una giornata assai educativa all'insegna dei sani valori. Si è svoltomattinata di oggi - venerdì 18 settembre - l’ormai tradizionale appuntamento con ildisecondarie di primo grado “Giuseppe” e “Ramirocittà di Chieti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Publiesse Pallamano Chiaravalle - stavolta sì : espugna Rubiera 26-22 e coglie la prima vittoria nella Serie A Gold - Scusate il ritardo: la Publiesse Pallamano Chiaravalle espugna il PalaBursi e registra la sua prima storica vittoria in Serie A Gold. I ragazzi di coach Andrea Guidotti superano 22-26 i padroni di casa del Secchia Rubiera. Di prepotenza, gambe e cuore. Di spada, più che di fioretto. I biancoblù... (Anconatoday.it)

Publiesse Pallamano Chiaravalle - stavolta sì : espugna Rubiera 26-22 e coglie la prima vittoria nella Serie A Gold - Scusate il ritardo: la Publiesse Pallamano Chiaravalle espugna il PalaBursi e registra la sua prima storica vittoria in Serie A Gold. I ragazzi di coach Andrea Guidotti superano 22-26 i padroni di casa del Secchia Rubiera. Di prepotenza, gambe e cuore. Di spada, più che di fioretto. I biancoblù... (Today.it)

Pallamano A Gold / Publiesse Chiaravalle nella storia : a Rubiera la prima vittoria in massima serie (22-26) - Soffrendo fino alla fine, di squadra. Galluccio. I ragazzi cercheranno conferme, proveranno a bissare lo storico blitz di Rubiera!”. t. Best scorer Vieira, con 9 centri, 8 per Fahmi Hammouda, sempre più capocannoniere della Serie A Gold. Dopo un inizio di partita shock, i ragazzi di Guidotti rimontano e controllano le operazioni: agganciate Cingoli e Camerano in classifica CHIARAVALLE, 13 ... (Vallesina.tv)