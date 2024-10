Oasport.it - F1, scoppia il T-Tray Gate su Red Bull: nessuna infrazione, ma RB20 modificata

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un nuovo caso in F1. L’avvicinamento al week end di Austin (Texas) è stato condizionato da una notizia riportata in principio dalla testata autorevole Autosport. Tutto è iniziato con dei sospetti nei confronti di una scuderia, in un primo momento non identificata, che avrebbe trovato un modo per intervenire sulla propria vettura in regime del Parco Chiuso tra le qualifiche e la gara domenicale. La natura della modifica era sull’altezza da terra del fondo della vettura, con dei vantaggi evidenti. Il regolamento, infatti, vieta questa tipologia di intervento nell’arco di tempo tra il post time-attack e il via del GP, di conseguenza i tecnici devono lavorare sul set-up per rendere la macchina efficiente con carichi di benzina diversi.