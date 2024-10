Ex moglie il coma e i Beastie Boys | Eminem festeggia 52 anni

Leggi tutta la notizia su Pettegolezzicelebrita.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024)mo il 52° compleanno di: una pietra miliare per la leggenda dell’hip hop I migliori auguri a, l’artista hip hop più venduto, cheil suo 52° compleanno. Quest’anno è particolarmente speciale per l’iconico rapper, poiché sua figlia, Hailie Jade Mathers, 28, aspetta il suo primo figlio, rendendononno. Hailie è la figlia die della sua exKimberly Anne Scott, e il rapper ha sempre parlato con affetto del loro legame. Una carriera da record: da “Lose Yourself” allo status di icona La carriera diè segnata da numerosi successi, tra cui essere il primo rapper a vincere un Oscar per la migliore canzone originale per “Lose Yourself”, dalla colonna sonora del suo film biografico del 2002 8 Mile, in cui ha anche recitato.