Due gli indagati per la morte di Marco Gentili, sono zio e nipote: l’accusa è di omicidio colposo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Reggio Emilia, 18 ottobre 2024 – Un colpo di proiettile che ha spento una vita e che ha anche trafitto di dolore due famiglie, quelle della vittima e di chi ha esploso il colpo, che si conoscevano da tempo, poiché entrambe legate alla zona di Leguigno. sono due al momento i nomi iscritti dalla Procura nel registro degli indagati per la morte di Marco Gentili, 68 anni, infermiere dell’Ausl che da poco era andato in pensione, raggiunto giovedì mattina da un proiettile mentre era nel bosco e stava raccogliendo castagne insieme a un amico, durante una battuta di caccia al cinghiale. Per loro, un 77enne e un 53enne, zio e nipote, l’ipotesi di reato formulata è di omicidio colposo. Resta da capire chi dei due abbia esploso il proiettile che si è rivelato fatale (e anche trovare la conferma definitiva che sia stato in effetti uno dei due). Ilrestodelcarlino.it - Due gli indagati per la morte di Marco Gentili, sono zio e nipote: l’accusa è di omicidio colposo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Reggio Emilia, 18 ottobre 2024 – Un colpo di proiettile che ha spento una vita e che ha anche trafitto di dolore due famiglie, quelle della vittima e di chi ha esploso il colpo, che si conoscevano da tempo, poiché entrambe legate alla zona di Leguigno.due al momento i nomi iscritti dalla Procura nel registro degliper ladi, 68 anni, infermiere dell’Ausl che da poco era andato in pensione, raggiunto giovedì mattina da un proiettile mentre era nel bosco e stava raccogliendo castagne insieme a un amico, durante una battuta di caccia al cinghiale. Per loro, un 77enne e un 53enne, zio e, l’ipotesi di reato formulata è di. Resta da capire chi dei due abbia esploso il proiettile che si è rivelato fatale (e anche trovare la conferma definitiva che sia stato in effetti uno dei due).

