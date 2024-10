Corteo No Ovovia, si parte da piazza Oberdan: ecco i dettagli (Di venerdì 18 ottobre 2024) TRIESTE - Il Corteo organizzato dal Comitato No Ovovia per venerdì 25 ottobre partirà alle ore 17.30, con partenza da piazza Oberdan e arrivo in piazza Unità alle 19. I dettagli sono stati resi noti in una nota del comitato stesso. "Dopo la perdita dei fondi PNRR - dichiara William Starc Triesteprima.it - Corteo No Ovovia, si parte da piazza Oberdan: ecco i dettagli Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) TRIESTE - Ilorganizzato dal Comitato Noper venerdì 25 ottobre partirà alle ore 17.30, connza dae arrivo inUnità alle 19. Isono stati resi noti in una nota del comitato stesso. "Dopo la perdita dei fondi PNRR - dichiara William Starc

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Corteo pro-Pal - a Roma si torna in piazza - Gli organizzatori spiegano in una nota che "tutto ciò che sta accadendo, ci devasta. Alle 15, da piazzale Ostiense, partirà infatti un corteo che attraverserà il centro della Capitale e arriverà a piazza Vittorio. Tra i promotori della mobilitazione ci sono il Movimento degli Studenti Palestinesi, l'Associazione dei Palestinesi in Italia e la Comunità Palestinese d'Italia. (Agi.it)

Il popolo No Ovovia scende in piazza : corteo il 25 ottobre - TRIESTE - Un nuovo corteo di protesta contro la "Cabinovia Trieste - Opicina" era stato annunciato in una conferenza stampa qualche giorno fa, ma ora arriva conferma e la data: il 25 ottobre. Il Comitato No Ovovia chiama quindi a raccolta la cittadinanza alle ore 17:30, anche se non è stato... (Triesteprima.it)

Corteo pro-Palestina a Torino - bruciate in piazza tre bandiere di Israele e una foto di Netanyahu - Si è concluso con un falò e con tre bandiere di Israele date alle fiamme a Torino il corteo pro-Palestina che ha attraversato il centro della città. Il corteo era partito da piazza Castello nonostante le prescrizioni della questura del capoluogo piemontese. Due agenti di polizia nell’occasione sono rimasti feriti. (Ilfattoquotidiano.it)