Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/25, programma e arbitri della 5^ giornata

(Di venerdì 18 ottobre 2024) In C1, il Pietralacroce ospita il Bayer Cappuccini primoclasse. In C2, stasera c’è il derby di Cingoli tra Polisportiva Victoria e Avenale VALLESINA, 18 ottobre– Ila 5 regionale si prepara a vivere la quintadi campionato, per quanto riguarda laC1 e laC2. Scopriamo insieme quali sono le partite intra oggi, venerdì 18, e domani, sabato 19 ottobre.C1 InC1, la quartaprevede partite non semplici per le squadreprovincia di Ancona. Il Pietralacroce ospita la capolista Bayer Cappuccini, che finora ha vinto tutte e tre le partite disputate, mentre i dorici sono a 7 punti al terzo posto. Va in trasferta anche il Cerreto D’Esi in casaSambenedettese quinta in classifica. Il Chiaravalle, inoltre, sfida il Monturano fanalino di coda per quella che si preannuncia essere una sfida salvezza.