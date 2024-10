Buchmesse, Libri, autori e musica: l’Italia ancora in scena alla Fiera di Francoforte (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Fiera del Libro di Francoforte, da ieri aperta anche al pubblico, si appresta a vivere altri due giorni intensi all’insegna dell’Italia, quest’anno Ospite d’Onore. L'Arena e il Caffè letterario continuano a ospitare gli incontri di un programma coinvolgente con alcuni dei più importanti autori italiani del panorama contemporaneo. Dibattiti, letture e presentazioni Buchmesse, Libri, autori e musica: l’Italia ancora in scena alla Fiera di Francoforte L'Identità. Lidentita.it - Buchmesse, Libri, autori e musica: l’Italia ancora in scena alla Fiera di Francoforte Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ladel Libro di, da ieri aperta anche al pubblico, si appresta a vivere altri due giorni intensi all’insegna del, quest’anno Ospite d’Onore. L'Arena e il Caffè letterario continuano a ospitare gli incontri di un programma coinvolgente con alcuni dei più importantiitaliani del panorama contemporaneo. Dibattiti, letture e presentazioniindiL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pordenonelegge porta la sua esperienza alla fiera del libro di Francoforte 2023 - Diego Marani e il Premio Letterario Friuli Venezia Giulia Domani, Francoforte avrà l’onore di ospitare Diego Marani, autore e vincitore della 5/a edizione del Premio Letterario Friuli Venezia Giulia. La partecipazione di Pordenonelegge alla Fiera del Libro di Francoforte non rappresenta solo un’opportunità promozionale, ma anche un momento di interscambio culturale, dove le idee e le esperienze ... (Gaeta.it)

La Fiera del Libro di Francoforte 2023 : Gorizia e Nova Gorica protagoniste della Capitale Europea della Cultura - Purtroppo, la partecipazione del sindaco di Nova Gorica, Samo Turel, sarà compromessa a causa di un’emergenza locale: la necessità di disinnescare una bomba aerea inesplosa rinvenuta presso la stazione ferroviaria della città. Infatti, la complessa storia transfrontaliera di Gorizia durante il Novecento offre un’ottima base per la costruzione di una nuova idea di comunità europea che valorizzi ... (Gaeta.it)

Fiera di Francoforte - Alessandro Campi sta meglio e ironizza “Leggere Saviano mi ha causato il malore…” - “Cari amici, care amiche, grazie per il calore, la premura e la vicinanza”, scrive Alessandro Campi sui social: il direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano era stato ricoverato in ospedale per un malore, accusato dopo l’inaugurazione del padiglione italiano alla Buchmesse 2024, a Francoforte, dove l’Italia è ospite d’onore. (Secoloditalia.it)