Australia, Re Carlo III e la Regina Camilla arrivati a Sidney (Di venerdì 18 ottobre 2024) Re Carlo III e la Regina Camilla sono arrivati a Sydney venerdì, per la prima visita Australiana di un monarca britannico in carica in oltre un decennio e il primo del sovrano all’estero da quando ha scoperto di avere un cancro. Le iconiche vele della Sydney Opera House sono state illuminate con immagini di precedenti visite reali per dare il benvenuto alla coppia, il cui viaggio di sei giorni sarà breve per gli standard reali. Carlo e Camilla sono stati accolti sotto una leggera pioggia all’aeroporto di Sydney dal primo ministro Anthony Albanese, dal premier dello Stato del Nuovo Galles del Sud Chris Minns e dal rappresentante del Re in Australia, il governatore generale Sam Mostyln. Lapresse.it - Australia, Re Carlo III e la Regina Camilla arrivati a Sidney Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) ReIII e lasonoa Sydney venerdì, per la prima visitana di un monarca britannico in carica in oltre un decennio e il primo del sovrano all’estero da quando ha scoperto di avere un cancro. Le iconiche vele della Sydney Opera House sono state illuminate con immagini di precedenti visite reali per dare il benvenuto alla coppia, il cui viaggio di sei giorni sarà breve per gli standard reali.sono stati accolti sotto una leggera pioggia all’aeroporto di Sydney dal primo ministro Anthony Albanese, dal premier dello Stato del Nuovo Galles del Sud Chris Minns e dal rappresentante del Re in, il governatore generale Sam Mostyln.

