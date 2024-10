Oasport.it - ATP Stoccolma, Tommy Paul e Grigor Dimitrov non tradiscono. Cadono Rublev e Ruud

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Giornata intensa a, sede dell’ATP250 di questa settimana. Sul veloce indoor scandinavo riscontri di un certo rilievo ci sono stati. In primis, ci sono state le conferme die di. Il californiano (n.13 del mondo) ha faticato non poco nel primo parziale contro il serbo Miomir Kecmanovic (n.55 del ranking), piegato solo al tie-break 7-6 (9). Dopo di che il match è stato in discesa e l’americano ha archiviato la pratica sul 6-2. Sul cammino dici sarà l’eterno Stan Wawrinka. Il 39enne svizzero ha stupito con una prestazione di grande qualità contro il russo Andrey(n.7 del ranking), piegato in due tie-break sullo score di 7-6 (5) 7-6 (5). Tornando a(n.10 del mondo), il bulgaro ha avuto vita facile contro l’elvetico Dominic Stricker (n.317 del ranking), che nel secondo turno aveva sorpreso Matteo Berrettini.