Albero crolla in mezzo alla strada | paura in paese

paura e disagi nella prima mattinata di oggi, venerdì 18 ottobre, a Rezzato. Dal giardino di un'abitazione privata di via Busi, un grosso Albero è infatti crollato in mezzo alla carreggiata, bloccandola completamente. Non solo: i rami avrebbero danneggiato anche un traliccio della luce.

Clement Kemboi è morto : il mezzofondista keniano di 32 ani ritrovato impiccato a un albero - Kemboi aveva conquistato la medaglia d’oro nei 3000 siepi ai Giochi Africani 2015 e vantava un record personale di 8’10”65 registrato in Diamond League. https://t. L’atleta africano è stato ritrovato impiccato a un albero in una fattoria di Iten, capoluogo della Elgeyo-Marakwet (una della 47 contee del Kenya, situata nell’ex Provincia della Rift Valley). (Thesocialpost.it)

Morto Clement Kemboi : il mezzofondista keniano ritrovato impiccato a un albero - aveva 32 anni - FORMER AFRICAN Games champion Clement Kemboi dies in Marakwet, Elgeyo Marakwet County Police Commander Peter Mulinge confirms. Muore all’età di 32 anni Clement Kimutai Kemboi, mezzofondista keniano, ritrovato impiccato a un albero in un fattoria di Iten, capoluogo della Elgeyo-Marakwet (una della 47 contee del Kenya situata nell’ex Provincia della Rift Valley). (Ilfattoquotidiano.it)

Viale Matteotti - cade albero in mezzo alla strada - . Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Le grandi piogge cadute nella giornata di domenica 8 settembre, hanno causato una vittima 'verde' a Firenze. . Si tratta di un Liriodendron tulipifera - comunemente detto albero dei tulipani – del diametro di 35 centimetri che è caduto. (Firenzetoday.it)