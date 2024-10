Wta Osaka 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 18 ottobre (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 18 ottobre al torneo Wta di Osaka 2024. Completati gli incontri del secondo turno con le uscite di scena di Bronzetti e Cocciaretto, nonché di Mertens e Bouzkova, teste di serie numero 3 e 4, è tempo di quarti di finale CENTER COURT ore 03.30 – Lamens vs Bogdan a seguire – Lys vs Ito a seguire – (7) Parry vs Tauson a seguire – Birrell vs Saito OR Avanesyan Wta Osaka 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 18 ottobre SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilcon glie l’didi18al torneo Wta di. Completati gli incontri del secondo turno con le uscite di scena di Bronzetti e Cocciaretto, nonché di Mertens e Bouzkova, teste di serie numero 3 e 4, è tempo di quarti di finale CENTER COURT ore 03.30 – Lamens vs Bogdan a seguire – Lys vs Ito a seguire – (7) Parry vs Tauson a seguire – Birrell vs Saito OR Avanesyan Wtadi18SportFace.

Tabellone Wta Osaka 2024 : risultati e accoppiamenti - Prosegue la stagione sul cemento asiatico, con il massimo circuito femminile che dalla Cina si sposta in Giappone, dove va in scena il torneo di Osaka. Hontama 6-1 6-1 (Q) Birrell b. Andreescu 6-3 6-0 Dart b. Kessler 7-6(7) 3-6 7-5 (Q) Ito b. (8) Cocciaretto 6-4 6-3(Q) Birrell b. MONTEPREMI COPERTURA TV TABELLONE WTA 250 OSAKA 2024 SECONDO TURNO (LL) Lys b. (Sportface.it)

WTA Osaka 2024 - Elisabetta Cocciaretto cede ad Aoi Ito ed esce di scena al secondo turno - Nel nono gioco la giapponese tiene la battuta ed infine nel decimo si porta sullo 0-40 in risposta, sfruttando il secondo set point per chiudere sul 6-4 dopo 44 minuti. Nel nono gioco l’azzurra tenta il tutto per tutto e si procura anche una palla break, ma la giapponese si salva ed ai vantaggi chiude i conti al secondo match point sul 6-3 in 42 minuti. (Oasport.it)

Wta Osaka 2024 : eliminate al secondo turno Bronzetti e Cocciaretto - Non mancano però i rimpianti visto che in entrambi i set era stata avanti di un break (4-2 nel primo e 3-1 nel secondo), per poi però subire un parziale piuttosto netto. The post Wta Osaka 2024: eliminate al secondo turno Bronzetti e Cocciaretto appeared first on SportFace. Bronzetti, dopo un buon esordio contro la spagnola Cristina Bucsa, ha ceduto il passo a Suzan Lamens, avversaria olandese ... (Sportface.it)