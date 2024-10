Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, emergono nuovi dettagli sul divorzio: la situazione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Mentre Sonia Bruganelli è impegnata nell’intensissima nuova edizione di Ballando con le Stelle e Paolo Bonolis è nel pieno delle registrazioni della prossima stagione di Avanti un altro, l’attenzione dei media si focalizza sul loro matrimonio. E’ Gabriele Parpiglia a parlarne pubblicamente, offrendo spunti molto interessanti visto che è una delle persone più vicine alla Bruganelli. Il giornalista ha spiegato che i due dovrebbero sciogliere definitivamente il loro matrimonio a dicembre. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: i dettagli del divorzio In queste ore si è tornato a parlare del divorzio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, i quali sembravano essersi fermati alla separazione consensuale. Tuttavia qualcosa sarebbe cambiato nell’ultimo periodo ed ecco che ora spunterebbe la data dello scioglimento definitivo del matrimonio. Anticipazionitv.it - Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, emergono nuovi dettagli sul divorzio: la situazione Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Mentreè impegnata nell’intensissima nuova edizione di Ballando con le Stelle eè nel pieno delle registrazioni della prossima stagione di Avanti un altro, l’attenzione dei media si focalizza sul loro matrimonio. E’ Gabriele Parpiglia a parlarne pubblicamente, offrendo spunti molto interessanti visto che è una delle persone più vicine alla. Il giornalista ha spiegato che i due dovrebbero sciogliere definitivamente il loro matrimonio a dicembre.: idelIn queste ore si è tornato a parlare deltra, i quali sembravano essersi fermati alla separazione consensuale. Tuttavia qualcosa sarebbe cambiato nell’ultimo periodo ed ecco che ora spunterebbe la data dello scioglimento definitivo del matrimonio.

