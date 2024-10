Sinwar è morto, Netanyahu: “Inizia il dopo Hamas, guerra non è finita” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il premier israeliano: "Oggi duro colpo al male, il conto è stato regolato" "Noi non volevamo insistere con la guerra", ma "la guerra non è finita" e "ci sta costando moltissimo". Così il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, dopo la notizia dell'uccisione del leader di Hamas, Yahya Sinwar, nel sud della Striscia di Gaza. Netanyahu ha Sbircialanotizia.it - Sinwar è morto, Netanyahu: “Inizia il dopo Hamas, guerra non è finita” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il premier israeliano: "Oggi duro colpo al male, il conto è stato regolato" "Noi non volevamo insistere con la", ma "lanon è" e "ci sta costando moltissimo". Così il premier israeliano, Benjaminla notizia dell'uccisione del leader di, Yahya, nel sud della Striscia di Gaza.ha

