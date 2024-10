Sinwar è morto, Netanyahu: “Inizia il dopo Hamas, guerra non è finita” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Noi non volevamo insistere con la guerra", ma "la guerra non è finita" e "ci sta costando moltissimo". Così il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, dopo la notizia dell'uccisione del leader di Hamas, Yahya Sinwar, nel sud della Striscia di Gaza. Netanyahu ha espresso apprezzamento per il "lavoro eccezionale" delle forze di sicurezza israeliane. L'articolo Sinwar è morto, Netanyahu: “Inizia il dopo Hamas, guerra non è finita” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Noi non volevamo insistere con la", ma "lanon è" e "ci sta costando moltissimo". Così il premier israeliano, Benjaminla notizia dell'uccisione del leader di, Yahya, nel sud della Striscia di Gaza.ha espresso apprezzamento per il "lavoro eccezionale" delle forze di sicurezza israeliane. L'articolo: “ilnon è” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

M.O. - Netanyahu su morte Sinwar : “Oggi male ha subito duro colpo” - “E oggi, come avevamo promesso, abbiamo regolato i conti con lui”, ha aggiunto il premier dello stato ebraico, “Oggi il male ha subito un duro colpo, ma la missione non è ancora compiuta”. L’uomo che ha perpetrato il più terribile massacro nella storia del nostro popolo dopo l’Olocausto, il leader assassino che ha ucciso migliaia di israeliani e ne ha rapiti centinaia, è stato abbattuto oggi ... (Ildenaro.it)

Yahya Sinwar è morto - leader Hamas ucciso a Rafah. Netanyahu : "Guerra non è finita" - Secondo fonti israeliane Sinwar è morto durante un attacco su un edificio di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Questo ostacolo non esiste più. Dopo aver concluso il processo di identificazione del corpo, si può confermare che Yahya Sinwar è stato eliminato". "Il male ha subito un duro colpo oggi", ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyanu, in dichiarazioni rilanciate da Haaretz ... (Liberoquotidiano.it)

Netanyahu annuncia un nuovo inizio per Gaza dopo l’uccisione di Yahya Sinwar - Facebook WhatsApp Twitter Alla luce dei recenti sviluppi nel conflitto israelo-palestinese, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha rilasciato dichiarazioni significative a seguito della morte di Yahya Sinwar, leader di Hamas, nel sud della Striscia di Gaza. Le sue parole si sono concentrate sulla questione degli ostaggi, ribadendo che chiunque deponga le armi e restituisca i ... (Gaeta.it)