Shaila piange per Lorenzo al GF: "Mi hai spezzato il cuore" – VIDEO (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lacrime e confessioni: il momento scioccante tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. L'articolo Shaila piange per Lorenzo al GF: "Mi hai spezzato il cuore" – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Grande Fratello - il confronto tra Lorenzo e Shaila : la ballerina scoppia in lacrime - però è come se io non voglio crederci per adesso a questa cosa perché mi fa stare meglio altrimenti mi rode ancora di più il c**o”. All’inizio, anzi fino a ieri, mi davo delle scuse e mi dicevo che non credevo alla vostra cosa. È come se io non volessi crederci in qualche modo. Ma se fossimo andati avanti con la conoscenza poteva entrare anche chi vuoi ma sarei andato avanti seriamente con una ... (361magazine.com)

Grande Fratello - arriva il confronto tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta (che scoppia a piangere!) - lei ha palesemente voluto rassicurarlo appena finita la conversazione con l0r3nz0 #shaviers pic. twitter. “La prima persona con cui mi viene in mente di parlare sei TE SOLO CON TE RIESCO A TROVARE QUESTA ROBA QUA” (eh qui ha avuto un fottutissimo rimpianto) #shailenzo #grandefratello pic. twitter. (Isaechia.it)

Shaila Gatta si chiarisce con Lorenzo e poi scoppia in lacrime - Shaila Gatta decide di chiarirsi con Lorenzo Spolverato ma durante il confronto scoppia in lacrime: ecco cosa è accaduto L'articolo Shaila Gatta si chiarisce con Lorenzo e poi scoppia in lacrime proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)