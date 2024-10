Ilgiorno.it - Sequestro Mazzotti, la svolta da un’impronta lasciata sull’auto di Cristina

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Eupilio (Como), 17 ottobre 2024 - Per 31 anni, l’impronta digitale di Demetrio Latella,sulla Mini dila sera del suo rapimento, è rimasta anonima. Trovata subito dalla polizia che fece i rilievi all’epoca, repertata e custodita con cura, senza sapere a chi appartenesse. LaIl rapimento La morte LaFino al 31 ottobre 2006, quando il sistema Afis in dotazione alla Polizia Scientifica di Roma, ha restituito un nome e una certezza: 22 minuzie, vale a dire i punti di corrispondenza, sei in più di quanto prevede la legge italiana per ritenerla valida e utilizzabile processualmente. In quel lungo periodo, erano cambiate molte cose nelle investigazioni scientifiche, tra cui l’introduzione, da marzo 1999, dell’Afis, il sistema di catalogazione delle impronte digitali delle persone arrestate o che vengono carcerate.