Scoperta rivoluzionaria: il gene Foxg1 regola sia la trascrizione che la traduzione proteica (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un recente studio condotto presso il Laboratory of Cerebral Cortex Development della Sissa ha rivelato una nuova e sorprendente funzione del gene Foxg1. Questo gene, noto per il suo ruolo chiave nello sviluppo del cervello anteriore, non si limita a regolare la trascrizione dell'RNA, ma interviene anche direttamente nella traduzione dell'mRNA, ovvero nella sintesi delle proteine. Questa doppia funzione solleva interrogativi significativi sull'evoluzione dei meccanismi di regolazione genica. Il ruolo fondamentale di Foxg1 nello sviluppo cerebrale Foxg1 è un gene di vitale importanza per la formazione e l'organizzazione della corteccia cerebrale, una regione del cervello responsabile di funzioni avanzate come la percezione e il ragionamento.

