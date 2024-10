Riassunto: NEQSOL Holding acquisisce uno dei più grandi produttori mondiali di titanio (Di giovedì 17 ottobre 2024) AMSTERDAM e KIEV, Ucraina–(BUSINESS WIRE)–NEQSOL Holding, un gruppo di investimento globale che gestisce diverse attività in 11 paesi dalle proprie sedi centrali ad Amsterdam, Baku e Kiev, è attualmente in fase di acquisizione dell’azienda United Mining and Chemical Company JSC (UMCC), uno dei più grandi produttori mondiali del minerale di titanio grezzo. Cemin Ukraine, un’azienda parte di NEQSOL Holding, sta attualmente acquistando il 100% delle quote della società di proprietà statale United Mining and Chemical Company, in seguito a un’asta per la sua privatizzazione. L’accordo di privatizzazione è stato approvato dal Consiglio dei ministri dell’Ucraina ed è attualmente soggetto a ulteriori approvazioni normative. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. .com - Riassunto: NEQSOL Holding acquisisce uno dei più grandi produttori mondiali di titanio Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) AMSTERDAM e KIEV, Ucraina–(BUSINESS WIRE)–, un gruppo di investimento globale che gestisce diverse attività in 11 paesi dalle proprie sedi centrali ad Amsterdam, Baku e Kiev, è attualmente in fase di acquisizione dell’azienda United Mining and Chemical Company JSC (UMCC), uno dei piùdel minerale digrezzo. Cemin Ukraine, un’azienda parte di, sta attualmente acquistando il 100% delle quote della società di proprietà statale United Mining and Chemical Company, in seguito a un’asta per la sua privatizzazione. L’accordo di privatizzazione è stato approvato dal Consiglio dei ministri dell’Ucraina ed è attualmente soggetto a ulteriori approvazioni normative. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

