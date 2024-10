Raid dei ladri a Mogliano, furti e tentati furti in serie nelle abitazioni (Di giovedì 17 ottobre 2024) furti e tentati furti in serie in alcune abitazioni tra via Oberdan e via Mazzini a Mogliano Veneto. E' quanto si è registrato nella notte tra mercoledì e giovedì: ad agire una banda composta da alcuni malviventi, tutti con il volto travisato da passamontagna e con guanti alle mani. In alcuni Trevisotoday.it - Raid dei ladri a Mogliano, furti e tentati furti in serie nelle abitazioni Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)inin alcunetra via Oberdan e via Mazzini aVeneto. E' quanto si è registrato nella notte tra mercoledì e giovedì: ad agire una banda composta da alcuni malviventi, tutti con il volto travisato da passamontagna e con guanti alle mani. In alcuni

Raffica di furti in cimitero, la proposta dei custodi ai visitatori: «Lasciate a noi borse e zaini, qui sono al sicuro» - MOGLIANO VENETO (TREVISO) – I ladri non si fermano nemmeno di fronte a luoghi sacri come i cimiteri. Infatti, in quello di Mogliano sono recentemente avvenuti una serie di episodi ... (ilgazzettino.it)

Ladri in cimitero: la custode offre l'ufficio ai cittadini per evitare nuovi furti - Malviventi in azione a Mogliano Veneto: rubate borse ed effetti personali ai familiari che vanno a mettere i fiori sulle tombe dei loro cari. La proposta della custode: Se avete borse che non sapete d ... (trevisotoday.it)

MOGLIANO VENETO | GUARDIANA DEL CIMITERO OFFRE IL SUO UFFICIO COME DEPOSITO ANTIFURTO - 15/10/2024 MOGLIANO VENETO – A Mogliano la custode del cimitero ha deciso di mettersi a disposizione gratuitamente dei cittadini come antifurto. – Intervistati ISABELLA MASCHERA (Custode Cimitero ... (antennatre.medianordest.it)