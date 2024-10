Nuova bretella di Camposampiero: «Niente più traffico nel centro abitato» (Di giovedì 17 ottobre 2024) C'era anche la Vicepresidente del Veneto e Assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, oggi a Camposampiero (Padova) in occasione della cerimonia di inaugurazione del secondo stralcio dei lavori di messa in sicurezza e allargamento della strada di collegamento del centro Padovaoggi.it - Nuova bretella di Camposampiero: «Niente più traffico nel centro abitato» Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) C'era anche la Vicepresidente del Veneto e Assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, oggi a(Padova) in occasione della cerimonia di inaugurazione del secondo stralcio dei lavori di messa in sicurezza e allargamento della strada di collegamento del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuova bretella di Camposampiero: «Niente più traffico nel centro abitato» - C'era anche la Vicepresidente del Veneto e Assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, oggi a Camposampiero in occasione della cerimonia di inaugurazione del secondo stralcio dei lavori ... (padovaoggi.it)

Nuova bretella di Camposampiero, Vicepresidente De Berti: «Importante intervento infrstrutturale» - C'era anche la Vicepresidente del Veneto e Assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, oggi a Camposampiero in occasione della cerimonia di inaugurazione del secondo stralcio dei lavori ... (padovaoggi.it)

Don Christophe, missionario in Africa, ucciso dai rapinatori - Proprio in questi giorni, nel 2023, don Christophe era stato ospite a Camposampiero in occasione della festa missionaria di Mano Amica ... (mattinopadova.gelocal.it)