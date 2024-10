Mister Movie | E se Gambit di Channing Tatum fosse in Avengers: Endgame? (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’attesa per vedere Gambit, il carismatico mutante dei fumetti X-Men, sul grande schermo è stata lunga e tortuosa. Dopo anni di speculazioni e progetti accantonati, Channing Tatum ha finalmente indossato i panni del personaggio in “Deadpool & Wolverine”. E sebbene il suo ruolo sia stato limitato, ha acceso la speranza dei fan di vederlo tornare in futuro nell’MCU. Gambit nell’MCU: un fan immagina un epico scontro con Thanos Un video amatoriale, diventato virale sui social media, ha portato questa speranza a un nuovo livello. Creato da ActiveSufi, il video reimmagina la battaglia finale di “Avengers: Endgame” inserendo Gambit in modo sorprendentemente coerente. Il carismatico ladro, armato delle sue carte da gioco esplosive, si unisce agli Avengers per affrontare Thanos, contribuendo in modo decisivo alla vittoria. Mistermovie.it - Mister Movie | E se Gambit di Channing Tatum fosse in Avengers: Endgame? Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’attesa per vedere, il carismatico mutante dei fumetti X-Men, sul grande schermo è stata lunga e tortuosa. Dopo anni di speculazioni e progetti accantonati,ha finalmente indossato i panni del personaggio in “Deadpool & Wolverine”. E sebbene il suo ruolo sia stato limitato, ha acceso la speranza dei fan di vederlo tornare in futuro nell’MCU.nell’MCU: un fan immagina un epico scontro con Thanos Un video amatoriale, diventato virale sui social media, ha portato questa speranza a un nuovo livello. Creato da ActiveSufi, il video reimmagina la battaglia finale di “” inserendoin modo sorprendentemente coerente. Il carismatico ladro, armato delle sue carte da gioco esplosive, si unisce agliper affrontare Thanos, contribuendo in modo decisivo alla vittoria.

Uno dei migliori film di Channing Tatum in tendenza su Netflix dopo il debutto di Deadpool e Wolverine Gambit - Una sua battuta del film (purtroppo registrata illegalmente in un cinema) è diventata uno dei meme più virali dell’estate e il suo nuovo thriller Blink Twice ha ricevuto recensioni entusiastiche dalla critica. Channing Tatum ha finalmente avuto la possibilità di interpretare Gambit, grazie a un ruolo in Deadpool & Wolverine, e i fan lo hanno amato in ogni sua parte. (Nerdpool.it)

I fan Marvel chiedono che il Gambit di Channing Tatum appaia in Avengers : Secret Wars - . I fan si sono subito riversati sui social media per condividere i loro pensieri in merito. “Non so se la Disney/Marvel abbia un piano per inserire Gambit nel nuovo mondo che stanno cercando di costruire, ma so che Channing invecchierà quando faranno la nuova versione degli X-Men”, ha scritto @SaintBernard_EZ. (Nerdpool.it)

Channing Tatum potrebbe rimanere nei panni di Gambit nel MCU? - Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da David Masson San Gabriel (@david_masson_sg) Deadpool & Wolverine, il film campione d’incassi Shawn Levy dirige “Deadpool & Wolverine”, interpretato da Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen. (Cinefilos.it)