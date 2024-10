Liberoquotidiano.it - Merito, professioni e imprese: il sano del made in Italy premiato a Washington DC la settimana italiana di E-novation negli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) - 18 OTTOBRE 2024 “Cafe Milano” 3251 Prospect St NW- DC Roma, 17 ottobre 2024 - “Abbiamo raggiunto l'undicesima edizione per il Premio Eccellenza, organizzato dalla Fondazione E-- dichiara il Presidente Massimo Lucidi - che in questi anni ha sviluppato una serie di appuntamenti collaterali tra New York eDC, diventati una formidabile occasione di "soft power" per le relazioni transatlantiche”. In occasione del Premio Eccellenzache si tiene nella Capitale a data fissa (nel week end dellache apre lunedì a New York con la Columbus Parade sulla Quinta Strada, dopo la Messa nella Cattedrale di St.