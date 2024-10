Marecchiese, il comitato Valmarecchia Futura: “Bene l’incontro con Bignami, ma non basta. Serve la svolta" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un incontro che fa trapelare uno spiraglio di speranza, quello tenutosi mercoledì 16 ottobre, a Roma, alla presenza del viceministro delle Infrastrutture e trasporti Galeazzo Bignami, Anas, ministero delle Infrastrutture e amministratori “sensibili alle problematiche della Valmarecchia”. Per il Riminitoday.it - Marecchiese, il comitato Valmarecchia Futura: “Bene l’incontro con Bignami, ma non basta. Serve la svolta" Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un incontro che fa trapelare uno spiraglio di speranza, quello tenutosi mercoledì 16 ottobre, a Roma, alla presenza del viceministro delle Infrastrutture e trasporti Galeazzo, Anas, ministero delle Infrastrutture e amministratori “sensibili alle problematiche della”. Per il

