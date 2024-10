L’ITIA torna a parlare precisa: “Nessun trattamento di favore per Jannik Sinner” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una questione che sta assumendo sempre più dei connotati di un confronto politico. Il caso di doppia positività accidentale al Clostebol di Jannik Sinner è un tema evergreen nell’attualità. Il ricorso della WADA al TAS, con la richiesta di condanna per il tennista italiano a 1/2 anni, ha fatto e continua a far discutere e, sulla base di quanto pubblicato dall’Agenzia mondiale dell’antidoping, il nodo della questione non sarebbe nel merito, ma nel diritto. In altre parole, parliamo di grado di colpa/negligenza del n.1 del mondo. La domanda che ci si pone è la seguente: il pusterese ha fatto tutto quello che poteva per non essere contaminato? Secondo il Tribunale di primo grado sì, mentre la WADA non è dello stesso avviso. Oasport.it - L’ITIA torna a parlare precisa: “Nessun trattamento di favore per Jannik Sinner” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una questione che sta assumendo sempre più dei connotati di un confronto politico. Il caso di doppia positività accidentale al Clostebol diè un tema evergreen nell’attualità. Il ricorso della WADA al TAS, con la richiesta di condanna per il tennista italiano a 1/2 anni, ha fatto e continua a far discutere e, sulla base di quanto pubblicato dall’Agenzia mondiale dell’antidoping, il nodo della questione non sarebbe nel merito, ma nel diritto. In altre parole, parliamo di grado di colpa/negligenza del n.1 del mondo. La domanda che ci si pone è la seguente: il pusterese ha fatto tutto quello che poteva per non essere contaminato? Secondo il Tribunale di primo grado sì, mentre la WADA non è dello stesso avviso.

