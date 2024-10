Libro dei Fatti 2024, in apertura l'intervento di Meloni al Vertice G7 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - Il Libro dei Fatti compie 34 anni. Edito da Adnkronos Libri sarà disponibile in libreria e negli Autogrill in versione cartacea e online nei formati digitali ebook e app. Un'enciclopedia delle notizie con oltre 900 pagine di informazioni, foto, interventi di autorevoli rappresentanti istituzionali, del mondo dell'economia e dell'impresa. In apertura del volume, l'intervento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Vertice G7 di Borgo Ignazia. Il tema della sicurezza farà da fil rouge alla 34esima Edizione, a partire dal contributo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per poi declinarsi in tutti gli ambiti della vita dei cittadini. E ancora: un capitolo dedicato ai Fatti curiosi del 2023 e le sezioni che raccontano l'anno, attraverso le immagini nello sport, nella politica, nello spettacolo e nell'arte. Liberoquotidiano.it - Libro dei Fatti 2024, in apertura l'intervento di Meloni al Vertice G7 Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - Ildeicompie 34 anni. Edito da Adnkronos Libri sarà disponibile in libreria e negli Autogrill in versione cartacea e online nei formati digitali ebook e app. Un'enciclopedia delle notizie con oltre 900 pagine di informazioni, foto, interventi di autorevoli rappresentanti istituzionali, del mondo dell'economia e dell'impresa. Indel volume, l'del presidente del Consiglio GiorgiaalG7 di Borgo Ignazia. Il tema della sicurezza farà da fil rouge alla 34esima Edizione, a partire dal contributo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per poi declinarsi in tutti gli ambiti della vita dei cittadini. E ancora: un capitolo dedicato aicuriosi del 2023 e le sezioni che raccontano l'anno, attraverso le immagini nello sport, nella politica, nello spettacolo e nell'arte.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Libro dei Fatti” - a breve in uscita l’edizione 2024 - La 34esima della serie lanciata dal gruppo Adnkronos nel 1991 su ispirazione del World Almanac and Book of Facts, racconta un anno in pillole, tra dati e statistiche e i grandi eventi politici e di cronaca, cultura, religione e sport Uscirà a breve l'edizione 2024 de "Il Libro dei Fatti", la 34esima della serie lanciata […]. (Sbircialanotizia.it)

Libro dei Fatti - in arrivo l’edizione 2024 - Contributo della premier Meloni in apertura Torna il 'Libro dei Fatti' Adnkronos, quest'anno giunto alla sua 34esima edizione. Il compendio di storia contemporanea alla sua 34esima edizione, quest’anno arricchita con uno speciale dedicato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il compendio di storia contemporanea edito dall'agenzia, quest’anno è arricchito con uno speciale dedicato al ... (Sbircialanotizia.it)

Editoria - il ‘Libro dei fatti’ taglia il traguardo della 34esima edizione - (Adnkronos) – "Il mondo intorno a noi è cambiato e di anno in anno ne abbiamo dato conto ai nostri lettori e frequentatori. . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Ma forse proprio in questo turbinio di novità, le persone hanno ancora più bisogno di qualche punto fermo per decifrare le cose. (Webmagazine24.it)