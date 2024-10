Quotidiano.net - L’economista Cottarelli: “Manovra attenta ai conti. Riduce il deficit, un bene”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Professor Carlo, che voto dà a questa? “Sufficiente. C’è attenzione per ipubblici, con unche sie questo è sicuramente un fatto positivo. Certo, nell’immediato – spiegaed ex commissario alla spending review – questo significa che si danno meno soldi all’economia”. CARLOECONOMISTA Quanto? “Più o meno dieci miliardi. Il governo ha detto che è unaespansiva: è unaespansiva rispetto a un tendenziale delche sarebbe stato più alto. Questo effetto restrittivo viene compensato dapubblici in via di miglioramento, con tassi di interesse che scendono e spread sotto i 130 punti base. Ma è pur vero che se isono migliori, l’effetto sarà permanente”. E per quanto riguarda le singole misure? “C’è attenzione a proteggere le fasce a reddito più basso.