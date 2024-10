La Bce taglia di 025 punti i tassi quello sui depositi è ora al 325%

La Bce taglia di 0,25 punti i tassi, quello sui depositi è ora al 3,25% (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Banca centrale europea taglia per la terza volta i tassi di 25 punti base. Il tasso sui depositi scende al 3,25%, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali al 3,40% e quello sui prestiti marginali al 3,65% . Lo comunica la Bce dopo la riunione nei pressi di Lubiana, in Slovenia. «Le ultime informazioni sull'inflazione indicano che il processo disinflazionistico è ben avviato» e Feedpress.me - La Bce taglia di 0,25 punti i tassi, quello sui depositi è ora al 3,25% Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Banca centrale europeaper la terza volta idi 25base. Il tasso suiscende al 3,25%, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali al 3,40% esui prestiti marginali al 3,65% . Lo comunica la Bce dopo la riunione nei pressi di Lubiana, in Slovenia. «Le ultime informazioni sull'inflazione indicano che il processo disinflazionistico è ben avviato» e

