Ilgiorno.it - Il caso Gescal sul tavolo del prefetto: "Potenzieremo la videosorveglianza"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Quartiere “pericoloso“, ilrisponde alla lettera inviatagli dagli esponenti di maggioranza e minoranza e incontra Comune e Aler. Il faccia a faccia dedicato al quartieresi è tenuto nel pomeriggio di ieri per due ore in Prefettura alla presenza del sindaco di Sant’Angelo Lodigiano Cristiano Devecchi, di Monica Guarischi, presidente di Aler Lodi-Pavia, intervenuta con un architetto, dei vertici delle forze dell’ordine oltre che ovviamente delEnrico Roccatagliata e del suo vice. "Come Comune ragioneremo con Aler per vedere se potremo aumentare le telecamere nel quartieree in accordo con Aler stessa, Prefettura e forze dell’ordine, abbiamo trovato l’intesa per un progetto futuro dedicato al comparto, ma di cui ora è presto per svelare i contenuti" riferisce Stefano Pozzi, presidente del Consiglio comunale, pure lui presente all’incontro.