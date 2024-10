Grazie a dieci mecenati parte il restauro degli affreschi del chiostro di Badia di Passignano

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) BARBERINO TAVARNELLE – Entra nel vivo il progetto per ildelsuperiore dell’Abbazia millenaria di San Michele Arcangelo adi. Si realizza infatti un tassello importante dell’ambizioso progetto culturale Adotta un affresco che mira a riportare in luce i trenta riquadri del ciclo dirinascimentali più completo al mondo dedicato alla figura di San Benedetto, situato tra i vigneti e le distese di ulivi che uniscono i territori di Barberino Tavarnelle e Greve in Chianti.all’intervento dei primidonatori,locali sensibili alla conservazione e alla tutela del patrimonio storico-artistico del Chianti, sono iniziati i lavori per ildella prima tranche di riquadri che ripercorrono e ricostruiscono la vita religiosa e spirituale del Santo.